Разворот России на Восток — свершившийся факт, достаточно посмотреть на российско-китайский товарооборот, сообщил в интервью «Ленте.ру» на полях Восточного экономического форума первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

«Это уже свершившийся факт. Конечно, разворот произошел. Давайте посмотрим хотя бы на товарооборот России и Китая. 190 млрд долларов было за прошлый год, а только за первое полугодие 2023 года показатель уже достиг 70% от результатов прошлого. Второе: доля юаня в российском экспорте выросла до 25%, в импорте — до 34%. Юань уже потеснил доллар и евро и вышел на второе место после рубля во внешнеторговых расчетах. Третье: мы видим активное развитие китайских брендов на российском рынке», — сообщил он.

Кредитный портфель Сбера в юанях с начала 2022 года вырос почти в тысячу раз, депозитов — в 130 раз, конверсионные операции по паре юань/рубль с начала года приблизились к внушительной цифре в 1 трлн рублей, рассказал Ведяхин.

«Мы посмотрели, что в клиентской базе Сбера в России около 7,5 тысячи компаний с китайским участием. А пайплайн инвестпроектов с китайским капиталом в России, по нашим оценкам, составляет 2 трлн рублей», — отметил он.

Ранее заместитель председателя правления Сбербанка России Анатолий Попов рассказал, что Сбер уделяет особое внимание работе с китайским бизнесом и поддерживает как китайские компании, локализованные в РФ, так и российские бизнес-проекты с Китаем.