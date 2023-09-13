В Госдуме предложили наделить правительство правом устанавливать цены на топливо

В Государственной думе РФ предложили наделить правительство правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на топливо на срок не более 90 дней. Об этом сообщает газета «Известия».

По мнению инициаторов законопроекта, сейчас имеется ряд обстоятельств, которые свидетельствуют о том, что ценообразование на моторное топливо в России не зависит от рыночных факторов и от цены на нефть. Ценообразование подвергается воздействию иных причин, из-за чего рост цен на моторное топливо в России становится неконтролируемым и скачкообразным.

В связи с этими обстоятельствами предлагается наделить российское правительство правом устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 дней на бензин, дизельное топливо, прямогонный бензин, бензол, параксилол, ортоксилол, авиационный керосин, средние дистилляты.

Лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, являющийся автором законопроекта, заявил, что прослеживается четкая тенденция, показывающая, что, вне зависимости от снижения или повышения цен на нефть на мировом рынке, цены на моторное топливо в России постоянно растут. Причем такой рост оказывался существенно выше показателей инфляции.

Миронов выразил мнение, что предложенные меры развивают положения законодательства, которые предусматривают государственное регулирование цен в отношении отдельных видов товаров и устанавливают разумное ограничение в отношении наиболее социально значимых их видов.

Ранее министр энергетики России Николай Шульгинов заявил, что министерство выполнит поручение президента РФ Владимира Путина по дополнительным мерам для стабилизации топливного рынка.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.