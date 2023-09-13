На мировом рынке нефти может начаться крупнейший с 2007 года дефицит

В последнем квартале 2023 года мировой рынок нефти может столкнуться с крупнейшим за последние 16 лет дефицитом. Об этом со ссылкой на последний отчет ОПЕК сообщает агентство Bloomberg.

По данным агентства, дефицит поставок может составить около 3,3 млн баррелей в сутки. Причиной этого возможного дефицита стало решение Саудовской Аравии продолжить сокращение ежесуточной добычи на 1 млн баррелей.

Согласно подсчетам Bloomberg, за последние полгода суточный дефицит нефти на мировом рынке увеличился в 18 раз, достигнув 1,8 млн баррелей. Нехватка нефти уже привела к тому, что цены на нее в Лондоне превысили $90 за баррель.

Ранее сообщалось, что министерство энергетики США внесло изменения в прогноз о стоимости нефти марки Brent в 2023 году, повысив соответствующий показатель до $84,46 за баррель.

В предыдущем прогнозе стоимость топлива составила $82,62 за баррель. При этом в американском министерстве ожидают, что решение Саудовской Аравии снизить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки приведет к уменьшению мировых запасов данного вида ресурсов.

Ранее стало известно, когда цены на нефть упадут до $50 за баррель.