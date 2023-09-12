ЦБ определил минимальные требования к страховым полисам для банковских карт

Полисы добровольного страхования должны не только защищать от потери карты или ее повреждения, но и от других рисков, включая мошенничество. Соответствующее заявление опубликовано на сайте Банка России.

В частности, ЦБ установил лимит страховой выплаты по таким рискам в размере 100 тыс. рублей, в пределах которого страховщик должен будет возместить потери клиента в полном объеме.

Размер страховой выплаты при осуществлении операции, сумма которой меньше или равна 100 тыс. рублей, определяется страховщиком в размере суммы этой операции. Если же сумма в операции превышает 100 тыс. рублей — paзмеp стpaxoвoй выплаты должен быть не менее 100 000 pyблeй, уточняется в документе.

По данным ЦБ, в прошлом году средняя сумма операции без получения согласия клиента — физического лица составляла 15,32 тыс. рублей.

Страховщик также должен покрыть убыток пострадавшего не позднее чем через 30 дней. Также из страхового покрытия исключили случаи, по которым банк по закону обязан возвращать похищенные средства.

Указание регулятора вступает в силу с 1 октября 2023 года.

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