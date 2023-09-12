Цена нефти Brent превысила $92 за баррель

Цена нефти марки Brent на лондонской бирже ICE преодолела отметку в 92 доллара за баррель, достигнув максимальных значений с 17 ноября прошлого года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16:45 мск стоимость фьючерса поднялась до $92,28 за баррель. Стоимость WTI превысила отметку в 88,85 по состоянию на 16:52 мск.

На прошлой неделе нефть марки Brent превысила отметку в $90 за баррель впервые за 10 месяцев после того, как Саудовская Аравия и Россия объявили, что продлят добровольное сокращение поставок на 1,3 миллиона баррелей в день до конца года.

«Нет никаких сомнений в том, что нефтяная отрасль ощущает коллективный риск ралли, учитывая фактическое ужесточение некоторых частей поставок нефти», — рассказал агентству Reuters аналитик PVM Oil Джон Эванс.

Недавно ОПЕК выпустила отчет, в котором она не стала пересматривать потребление нефти в мире. Аналитики организации считают, что спрос на нефть продолжит свой рост, как ранее они отражали в июльском отчете, ссылаясь на устойчивый экономический рост, несмотря на повышение процентных ставок.

Ранее стало известно, как долго нефть будет оставаться главным источником мировой энергии.