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В Сбере назвали количество переводов с бизнес-карт физлицам

Объем переводов с бизнес-карт Сбера на карты физлиц превысил 300 млрд рублей

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shutterstock

С момента запуска сервиса «Моментальные переводы» от Сбера российские предприниматели перевели клиентам-физлицам почти 300 млрд рублей, сообщил на VIII Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что регулярные моментальные переводы с использованием бизнес-карты особенно востребованы в сферах ломозаготовки, продажи авто, такси и бизнесменов, закупающих у населения ягоды, грибы, орехи и другие дикоросы.

Помимо прямых интеграций, банк реализует ряд платформенных решений для различных отраслей.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.

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ВЭФ-2023
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