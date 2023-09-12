В Сбере назвали количество переводов с бизнес-карт физлицам

С момента запуска сервиса «Моментальные переводы» от Сбера российские предприниматели перевели клиентам-физлицам почти 300 млрд рублей, сообщил на VIII Восточном экономическом форуме заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов.

Он добавил, что регулярные моментальные переводы с использованием бизнес-карты особенно востребованы в сферах ломозаготовки, продажи авто, такси и бизнесменов, закупающих у населения ягоды, грибы, орехи и другие дикоросы.

Помимо прямых интеграций, банк реализует ряд платформенных решений для различных отраслей.

Напомним, ВЭФ-2023 проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Участники обсуждают создание новой экономической модели мира, модернизацию энергетической сферы, реновацию городов и развитие экономики в условиях санкций.