Россиянам напомнили об особых надбавках к пенсии

Гражданам России, которые начали работать до 2002 года, рассчитывают пенсию с надбавками. Об этом РИА Новости рассказала профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ имени Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

Стаж работы, как правило, состоит из трех периодов, напомнила эксперт. Это советский период до 1991 года, переходный период с 1992 по 2002 год, а также страховой с 2002 года. Пенсионный фонд РФ рассчитывает пенсию по каждому из них отдельно.

С 2002 года размер выплат вычисляется по специальной формуле. Сумма, причитающаяся пенсионеру, складывается из фиксированной части страховой пенсии и индивидуального коэффициента. Также учитывается стоимость коэффициента, которая меняется каждый год. До 2002 года трудовой стаж был основным показателем, который влияет на размер пенсии. Россиянам, которые начали работать до этого времени, необходимо проводить корректировку страховой пенсии, чтобы повысить ее размер.

Для этой категории граждан пенсионный капитал повышается на 10%. За работу в советский период он вырастает на 1%. При этом прибавка к пенсии рассчитывается исходя из зарплаты, которую пенсионер получал в это время.

По словам Финогеновой, средний размер зарплаты в советское время часто не превышал 200 рублей в месяц. Соответственно, расчетный капитал в редких случаях может быть более 200 тыс. рублей. Из-за повышающих коэффициентов он увеличивается не более чем до 240 тыс. рублей. Такая сумма пенсионного капитала соответствует 92,2 пенсионного балла. Если умножить ее на стоимость одного индивидуального пенсионного коэффициента (123,77 рубля за 2023 год), максимальная надбавка за стаж до 2002 года будет 11,4 тысячи рублей.

7 сентября вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов внес в нижнюю палату парламента законопроект о 13-й пенсии перед днем рождения. Проект направлен на предоставление пенсионерам ежегодной материальной поддержки в виде выплаты 13-й пенсии перед днем рождения получателя пенсии.

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