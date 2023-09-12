Путин обвинил Запад в уничтожении системы торговых и финансовых связей

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам уничтожил систему торговых и финансовых связей мира, сообщает ТАСС.

«Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали», — заявил Путин.

При этом российский президент отметил, что в данной ситуации растет значимость подлинного делового сотрудничества по-настоящему независимых государств, которые следуют собственным национальным интересам, а не подчинятся внешнему давлению.

Путин также привел цифры: товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за первое полугодие 2023 года вырос на 18,3%, а за прошлый год — на 13,7%.

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