Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин обвинил Запад в уничтожении системы торговых и финансовых связей

Путин считает, что Запад сам уничтожил систему торговых и финансовых связей мира

Президент России Владимир Путин заявил, что Запад сам уничтожил систему торговых и финансовых связей мира, сообщает ТАСС.

«Мы с вами видим, как за последние годы изменилась и продолжает меняться глобальная экономика, в том числе и из-за того, что некоторые страны, прежде всего западные, конечно, своими же руками разрушают систему финансовых, торговых, хозяйственных отношений, которую сами же и создавали во многом, выстраивали», — заявил Путин.

При этом российский президент отметил, что в данной ситуации растет значимость подлинного делового сотрудничества по-настоящему независимых государств, которые следуют собственным национальным интересам, а не подчинятся внешнему давлению.

Путин также привел цифры: товарооборот со странами Азиатско-Тихоокеанского региона за первое полугодие 2023 года вырос на 18,3%, а за прошлый год — на 13,7%.

Ранее президент России Владимир Путин раскрыл динамику инвестиций на Дальнем Востоке.

Ранее президент России прибыл во Владивосток для участия в Восточном экономическом форуме.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях