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Fesco и Минпромторг обсуждают создание ТЛЦ в Африке

Северилов: Fesco и Минпромторг обсуждают создание ТЛЦ в Африке

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Глава совета директоров Fesco Андрей Северилов заявил, что транспортная группа обсуждает с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации возможность создания транспортного-логистического центра в Африке. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Fesco после проведения форума «Россия — Африка» вошла в плотный контакт с ведомством по поводу создания ТЛЦ в Африке.

Он также подчеркнул, что транспортная группа планирует обзавестись специализированным флотом для перевозки автомобилей, а также прорабатывает вопрос приобретения собственного авиапарка.

До этого Северилов заявил, что компания готова осуществлять перевозку автомобилей Lada в Африку и приобрести автовозы для этой цели, при условии наличия твердых заказов.

Андрей Северилов отметил, что Fesco готова помочь «АвтоВАЗу» при наличии твердых заказов на перевозку. Они готовы предоставить различные суда и автовозы для доставки автомобилей. Группа также может приобрести дополнительные суда, необходимые для перевозки автомобилей, в зависимости от потребностей. Северилов подчеркнул, что у Fesco есть доступ к рынку судов, и компания постоянно расширяет свой флот.

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