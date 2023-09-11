Россиянам напомнили о новых правилах в поездах

В сентябре этого года начали действовать новые правила Минтранса России, которые регламентируют перевозки по железной дороге, эксперты подводят промежуточные итоги. Об этом сообщает РИА Новости.

Среди новых пунктов: теперь в поездах дальнего следования купивший билет на нижнюю полку обязан предоставить место у столика соседу сверху для приема пищи. Часы четко зафиксированы: утром с 7:00 до 10:00 и вечером с 19:00 до 21:00 — не более 30 минут, в обед (12:00 до 15:00) — не более часа.

Также в Федеральной пассажирской компании добавили, что у проводника отныне есть право урегулировать спор, если он возникнет.

Помимо того, импровизированные концерты в поездах теперь вне закона. По новым правилам в вагонах поездов дальнего следования и в электричках запрещено играть на музыкальных инструментах.

Среди других нововведений — разрешение путешествовать с паспортом или свидетельством о рождении, у которого истек срок действия.

В том случае, если пассажиром оформлялся билет на старый паспорт, но он сдан на замену, разрешается ехать по временному удостоверению. Или по новому документу, если он уже получен.

До этого эксперты оценили новые правила для юных безбилетников в поездах.

Ранее РЖД возобновили продажу билетов за 90 суток на все поезда дальнего следования.