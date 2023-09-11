В России призвали больше внимания уделять адаптации к климату

Министр экономического развития Максим Решетников считает, что России необходимо уделять больше внимания адаптации экономики к изменению климата. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Решетникова, как бы страны ни старались сократить выбросы CO2, климат все равно будет меняться. «Температура будет расти. В этих условиях нам нужно больше внимания уделять адаптации», — отметил министр.

Он считает, что эта тема в ближайшее время станет крайне важной для организаций ШОС, ЕАЭС и БРИКС.

В конце августа Россия предложила странам Азии хранить излишки CO2. По данным главы Государственной комиссии по запасам Игоря Шпурова, совокупный объем потенциальных хранилищ в стране составляет не менее 4,6 млрд тонн. Эти мощности могут использоваться и в коммерческих целях.

Ранее план по спасению планеты от перегрева был разгромлен.