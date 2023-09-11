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В Сбере рассказали о перспективах использования рупий

Сбер считает возможным кредитование в рупиях

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Global Look Press

У Сбера пока не было чистых кредитных сделок в рупиях, но банк изучает возможности более широкого использования этой валюты, рассказал журналистам заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Что касается рупий, то здесь в первую очередь речь идет о российских компаниях, которые ведут внешнеторговую деятельность с Индией или открывают бизнес в этой стране. Здесь такое финансирование возможно. У рупии есть, конечно, определенное ограничение, поскольку она не является свободно конвертируемой валютой, и индийский регулятор достаточно жесткие ограничения выставляет на движение капитала, но какие-то штучные решения, в том числе и по кредитованию в рупиях вполне возможны. Все зависит от интересов клиента. Мы готовы работать, у нас есть гарантийные сделки в рупиях, но именно таких чистых кредитных сделок в рупиях пока не было, но банк изучает возможности», — отметил Попов.

В начале августа Сбер запустил переводы в рупиях по номеру счета в банки Индии. Отправить деньги может любой клиент банка через мобильное приложение СберБанк Онлайн или веб-версию интернет-банка. Если на сберегательном счете клиента Сбера лежат индийские рупии, валютой перевода станут рупии, если рубли — российская валюта.

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ВЭФ-2023
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