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Стало известно о возможном росте стоимости алюминиевой упаковки

«Ъ»: стоимость алюминиевой упаковки для напитков РФ вырастет с 5 октября

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Shutterstock

Стоимость алюминиевой упаковки для алкогольных и газированных напитков может возрасти после перехода завода по ее производству в России от американской Ball к российской «Арнест». Об этом пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что 5 сентября компания «Арнест Упаковочные Решения» уведомила клиентов о повышении цен с 5 октября 2023 года по 31 декабря 2024 года. На принадлежащие этой компании три завода по выпуску алюминиевых банок в Московской, Ленинградской и Челябинской областях приходится 70% рынка.

Причиной роста цен на упаковку в компании называют рост издержек и строительство нового завода.

До этого в России резко вырос импорт пива. По информации издания, показатели 2023 года выше показателей 2019 и 2020 годов на 20,8% и 4,7% соответственно.

Отмечается, что крупнейшим поставщиком пива в Россию остается Германия, откуда отгрузки в годовом выражении выросли на 46,4% и достигли 102,7 млн литров. В числе лидеров по импорту пива остается Бельгия, поставки откуда выросли до 19,4 млн литров. Также увеличились поставки пива из Чехии и Китая.

Ранее был найден экономичный способ производить эко-упаковку из ананаса.

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