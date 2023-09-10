Глава ВЭБ.РФ предложил помочь отечественным брендам

Необходимо обдумать и проработать ситуацию с торговлей российскими брендами, заявил в ходе выездной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Растущие бренды Дальнего Востока» председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов.

«Обычно к торговле много вопросов, всегда хотят поменять закон, считается, что основная прибыль остается в торговых сетях, поэтому, думаю, нужно как-то креативно отнестись к ситуации с российскими брендами. Например, во Вьетнаме очень раскрутили локальные бренды, и считается престижным купить свое. Поэтому нам нужно с торговыми сетями подумать, какой провести проект, чтобы прийти к такому же результату. Тем более освободилось много торговых площадей, и собственники помещений ждут, когда вернутся те, кто, может быть, никогда этого не сделают. Поэтому нужно сделать какой-то стимулирующий элемент, чтобы на эти площади пустили тех, кто сейчас представляет свою продукцию на рынке», — отметил он.

Однако, по его словам, это отдельная задача, требующая работы, и сделать что-то подобное непросто.

«Необходимо обдумать этот вопрос, но без взаимодействия с крупными торговыми игроками вряд ли получится успешно развивать отечественные бренды», — заключил он.

Участники дискуссии обсудили растущий спрос граждан страны на продукцию отечественных марок в сфере туризма, производство одежды и еды. Представители локальных компаний рассказали, в чем заключается их уникальность в формате быстрых выступлений. В ходе мероприятия состоялась презентация ряда успешных российских проектов, охватывающих самые разные сферы деятельности — от рюкзаков хабаровских мультипликаторов до украшений из бетона и купальников с принтами в виде татуировок.