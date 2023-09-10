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Рынок подкастов входит в стадию коррекции после бурного роста

«Ъ»: масштабные инвестиции в подкасты не оправдали ожиданий

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Shutterstock

Рынок подкастов входит в стадию коррекции после нескольких лет бурного роста, свидетельствуют последние тенденции и данные крупнейших игроков отрасли. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Стриминговый сервис Spotify, занимающий 26,8% мирового рынка подкастов, вынужден менять систему монетизации контента из-за его убыточности. С октября компания сократит выплаты подкастам с «белым шумом», которые популярны у аудитории, но приносят мало прибыли.

Ранее Spotify заявил об убытке в €530 млн за первое полугодие 2022 года на фоне инвестиций порядка €1 млрд в контент за последние годы. «Эра шальных денег закончилась. Все стали вести себя сдержаннее», — прокомментировал ситуацию аналитик Magnificent Noise Эрик Нузум.

По итогам 2022 года в США, крупнейшем в мире рынке подкастов, впервые снизилась доля их регулярных слушателей — с 41% до 38% от общего числа интернет-пользователей.

Вслед за Spotify оптимизацию расходов на подкасты начали и другие крупные игроки — Amazon, SiriusXM, Vox Media. Эксперты отмечают, что после периода ажиотажа и чрезмерных вложений отрасль вынуждена искать новые устойчивые бизнес-модели.

«Снижение инвестиций не обязательно кризис, это новая стадия развития, когда бизнес приспосабливается с помощью устойчивых моделей», — считает экс-топ-менеджер Spotify Лорен Джарвис.

При этом аудитория подкастов в мире продолжает расти. К 2024 году прогнозируется 505 млн слушателей. «Если есть растущая аудитория, бизнес найдет решение», — уверен Нузум. Таким образом, несмотря на локальные трудности, эксперты не фиксируют кризиса, а лишь закономерную коррекцию после периода бурного роста рынка подкастов.

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