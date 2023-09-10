Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сбер считает, что ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне

SberCIB: ЦБ оставит ключевую ставку на уровне 12% на ближайшее время

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА \«Новости\»

Центральный банк России оставит ключевую ставку на уровне 12% на ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику SberCIB.

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет», — указано в исследовании.

Аналитики предполагают, что повышение ставки может произойти только в том случае, если курс рубля к доллару в ближайшие дни закрепится выше 100.

Ранее аналитик Васильев спрогнозировал повышение ключевой ставки Банка России до 14%.

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях