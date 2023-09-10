Сбер считает, что ЦБ оставит ключевую ставку на прежнем уровне

Центральный банк России оставит ключевую ставку на уровне 12% на ближайшие месяцы, сообщает РИА Новости со ссылкой на аналитику SberCIB.

«В нашем базовом сценарии мы ожидаем, что ЦБ будет удерживать ставку на 12% в ближайшие месяцы. Текущее значение уже достаточно высокое (за период с 2015 по 2023 год ключевая ставка была ниже текущего уровня 90% времени), чтобы дополнительно не повышать ставку, но и о ее снижении речи не идет», — указано в исследовании.

Аналитики предполагают, что повышение ставки может произойти только в том случае, если курс рубля к доллару в ближайшие дни закрепится выше 100.

Ранее аналитик Васильев спрогнозировал повышение ключевой ставки Банка России до 14%.

ЦБ на внеочередном заседании 15 августа повысил ключевую ставку на 350 базисных пунктов, до 12% годовых. Набиуллина на конференции «10 лет Мегарегулятору: вчера, сегодня, завтра» 1 сентября объяснила, что ЦБ может снизить ключевую ставку только в случае снижения инфляции.

Ранее аналитик Трифонов заявил «Газете.Ru», что не ожидает значительного повышения ключевой ставки.