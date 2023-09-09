Путин рассказал о плюсах модернизации транспортной системы в России

Президент России Владимир Путин выразил уверенность, что модернизация транспортной системы центральной России выведет транспортную инфраструктуру РФ на новый уровень и создаст основу для экономического роста страны. Его слова в ходе праздничного концерта по случаю дня города в Зарядье передает РИА Новости.

«Мы приняли решение реализовать масштабную программу модернизации всего Центрального транспортного узла. В итоге диаметры наземного метро будут продлены до Калуги и Тулы, до других крупных городов в регионах, окружающих Москву», — указал президент.

По словам Путина, флагманским проектом станет и строительство высокоскоростных железных дорог. На первом этапе запланировано сообщение между Москвой, Тверью, Великим Новгородом и Санкт-Петербургом, а позднее — между столицей и другими городами страны.

Российский лидер считает, что такие начинания качественно улучшат жизнь миллионов людей.

8 сентября Путин на официальной церемонии в Нижегородской области запустил движение по участку трассы М-12, который связал между собой Москву и Арзамас.

Участок М-12 «Восток» от Москвы до Арзамаса представляет собой 415 км автомобильной дороги первой технической категории. Новая часть трассы связала четыре региона — Москву, а также Московскую, Владимирскую и Нижегородскую области.

9 сентября Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли в Москве МЦД-4 «Калужско-Нижегородский».

Ранее в Кремле анонсировали запуск в Москве новых транспортных путей.