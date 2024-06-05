В Гидрометцентре заявили о сохранении заморозков в Сибири

Заморозки до -2°С в ближайшие дни сохранятся на юге Западной Сибири и в южных районах Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«5–6 июня на юге западной Сибири — в Новосибирской области — заморозки до -1°С — -2°С. В южных районах Красноярского края тоже заморозки до -2°С», — отметил он.

По его словам, в центральных районах Красноярского края 7 июня ожидается сильный дождь, ветер до 20 м/с. Ветер до 20 м/с ожидается также в Иркутской области.

Вильфанд подчеркнул, что каждый год летом происходит очень много опасных явлений, которые связаны с ветром и дождями. Руководитель Гидрометцентра заявил, что 5 июня в Курской и Воронежской областях ожидаются порывы ветра до 24 м/с. В Свердловской и Челябинской областях, отметил он, ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«Весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, там везде опасно, очень сильная жара», — добавил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд сообщал, что первая летняя неделя в Москве отметится аномально жаркой погодой — температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы.

Диетологи ранее рассказали, как сохранять здоровье и энергию в жару.