Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Гидрометцентре заявили о сохранении заморозков в Сибири

Вильфанд: заморозки сохранятся в Новосибирской области и Красноярском крае

close
100%
Shutterstock

Заморозки до -2°С в ближайшие дни сохранятся на юге Западной Сибири и в южных районах Красноярского края. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«5–6 июня на юге западной Сибири — в Новосибирской области — заморозки до -1°С — -2°С. В южных районах Красноярского края тоже заморозки до -2°С», — отметил он.

По его словам, в центральных районах Красноярского края 7 июня ожидается сильный дождь, ветер до 20 м/с. Ветер до 20 м/с ожидается также в Иркутской области.

Вильфанд подчеркнул, что каждый год летом происходит очень много опасных явлений, которые связаны с ветром и дождями. Руководитель Гидрометцентра заявил, что 5 июня в Курской и Воронежской областях ожидаются порывы ветра до 24 м/с. В Свердловской и Челябинской областях, отметил он, ожидаются сильные ливни, гроза, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/с.

«Весь Южный и Северо-Кавказский федеральные округа, там везде опасно, очень сильная жара», — добавил Вильфанд.

До этого Роман Вильфанд сообщал, что первая летняя неделя в Москве отметится аномально жаркой погодой — температура воздуха будет на 5 градусов выше нормы.

Диетологи ранее рассказали, как сохранять здоровье и энергию в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами