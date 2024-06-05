Россиян предупредили о продуктах, которые чаще всего становятся причиной отравления

Причиной пищевого отравления могут быть условно-патогенные микроорганизмы, которые могут попасть в организм вместе с определенными продуктами питания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач -гастроэнтеролог «СМ-Клиника» Евгения Мельникова.

По ее словам, к этим условно-патогенным микроорганизмам относятся: бактерии (сальмонеллы, шигеллы, иерсинии, стафилококки, энтерококки, некоторые виды кишечной палочки), протеи, псевдомонады, бактероиды, клостридии, клебсиеллы, вирусы (ротовирусы, энтеровирусы, норовирусы, астровирусы, аденовирусы), плесневые грибы, грибы рода Кандида.

Они не только питаются нашей едой, вызывая дефицит поступления в организм полезных веществ, витаминов и минералов, но и могут приводить к воспалительным изменениям, эрозивно-язвенным поражениям органов желудочно-кишечного тракта, выделяя токсические вещества.

«Излюбленная среда обитания для условно-патогенных микроорганизмов — это мясо, рыба, яйца, молочные продукты, консервы, соления, маринады, кондитерские изделия с заварным кремом. Как эти вредные микроорганизмы проникают в наш организм? Очень просто: обычно вместе с пищей, вследствие несоблюдения простых правил профилактики пищевых отравлений», — рассказала Мельникова.

Поэтому при употреблении «магазинных» салатов, «уличной» шаурмы, мясных полуфабрикатов (сосисок, колбас, пельменей), «фермерских» молочных продуктов, кондитерских вафельных трубочек с белково-заварным кремом следует быть особенно бдительными.

«Также следует помнить о некоторых важных правилах. Соблюдайте личную гигиену — вымойте руки перед приемом пищи. Придерживайтесь санитарных норм первичной обработки продуктов (мытье, очистка, измельчение должны проводиться строго на определенном месте). Термически обрабатывайте продукты, которые этого требуют, при температуре 80-100 градусов в закрытых емкостях или в духовке. Следуйте установленным срокам и условиям хранения для каждого сырого и приготовленного продукта», — добавила гастроэнтеролог.

Ранее врач назвал допустимое количество яиц в день.