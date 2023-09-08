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«Дочка» РСХБ может быть подключена к SWIFT в течение 30 дней

Reuters: сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить к системе «дочку» РСХБ

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Международное банковское сообщество SWIFT готово в течение 30 дней подключить «дочку» Россельхозбанка (РСХБ) к своей системе, пишет агентство Reuters, цитируя конфиденциальное письмо генсека Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша министру иностранных дел России Сергею Лаврову от 28 августа.

Как отмечается в письме, выдержки из которого приводит Reuters, RSHB Capital S.A. может подать заявку на получение доступа к SWIFT для проведения транзакций.

Подчеркивается, что это транзакции по сделкам с продовольствием и удобрениями.

До этого сообщалось, что переговоры по переподключению Россельхозбанка к платежной системе SWIFT идут достаточно сложно, полная картина станет ясна после переговоров президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с ЕС и ООН соответственно на полях саммита «Большой двадцатки» и Генассамблеи.

6 сентября в МИД России заявили об отсутствии прогресса по зерновой сделке.

Ранее сообщалось, что ООН предложила переговоры по разморозке активов РФ для зерновой сделки.

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