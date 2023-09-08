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Премьер Польши предъявил ультиматум Еврокомиссии

Моравецкий предъявил ультиматум Еврокомиссии по вопросу ввоза зерна с Украины

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Global Look Press

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предъявил ультиматум Европейской комиссии по вопросу ввоза зерна с Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что польская сторона не допустит нового открытия сельскохозяйственных рынков, независимо от решения Европейского союза.

Моравецкий также обратился к фермерам. Он подчеркнул, что либо ЕК выполнит пожелания Польши и с 15 сентября введет запрет на ввоз четырех видов зерна на территорию ЕС, либо Варшава реализует данный шаг сама.

Он добавил, что Польша не против транзита украинского зерна через свою территорию, но не поддерживает дестабилизацию сельскохозяйственного рынка страны.

До этого стало известно, что Польша, Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия намерены продлить запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции после 15 сентября, несмотря на позицию Брюсселя.

Послы остальных 22 стран Евросоюза не поддержали инициативу на встрече с ЕК. Наиболее критично к этому отнеслись во Франции и Германии.

Ранее последнее судно в рамках зерновой сделки покинуло Черное море.

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