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Сбербанк считает приемлемой долговую нагрузку российских авиакомпаний

Анатолий Попов: российские компании научились обслуживать иностранные самолеты

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пресс-служба Сбера

Текущая долговая нагрузка российских авиакомпаний, несмотря на давление на отрасль западных санкций, находится на приемлемом уровне. Об этом в преддверии ВЭФ заявил зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.

«К нам ни одна авиакомпания (за последний год — прим. ред.) не обращалась за реструктуризацией своих обязательств. Долговая нагрузка у компаний находится на приемлемом уровне», — сказал Попов в интервью «Интерфаксу».

Он подчеркнул, что прошлый год был сложным для отрасли, но государство оказало ей поддержку.

По его словам, российские компании научились обслуживать иностранные самолеты, и в этом направлении есть определенный прогресс.

«Наверное, самый важный драйвер устойчивости - это пассажиропоток. В июне он вырос на 18%, за первое полугодие на 25%», — добавил он.

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