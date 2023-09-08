Стало известно, на сколько вырос объем наличных в России

Объем наличных в обращении в России увеличился на 200 млрд рублей в августе 2023 года. Это следует из материалов Центробанка РФ.

«Объем наличных денег в обращении в августе увеличился на 0,2 трлн рублей. При этом в конце месяца рост спроса на наличные несколько замедлился», — пишет ЦБ.

Объем наличных денег в обращении в России с учетом остатков средств в кассах банков впервые преодолел отметку в 18 трлн рублей, сообщал регулятор в середине августа. По его данным, на 1 августа объем наличных в стране составил 18,194 трлн рублей против 17,797 трлн на 1 июля. Рост объема наличных связан с увеличением спроса населения на банкноты на фоне нестабильной экономической ситуации. Эксперты отметили переход граждан к накоплению сбережений в наличной форме.

В то же время динамика в августе значительно ниже, чем в предыдущие месяцы. В июле объем наличных в обращении в России вырос сразу на 388,7 млрд рублей: это в четыре раза больше, чем было в июле прошлого года.

Объем наличных денег в обращении в июне этого года увеличился на рекордные 459 млрд рублей, сообщала газета «Известия». В ЦБ подтвердили изданию повышенный спрос на банкноты в последние месяцы.

Эксперты, опрошенные газетой, в ближайшее время не ожидают значительного роста объема наличных в обращении.

Ранее ЦБ выпустил новую золотую монету.