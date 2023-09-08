Стало известно, какие вакансии стали самыми высокооплачиваемыми в Москве в сентябре

Самой высокооплачиваемой вакансией в Москве в сентябре стало предложение для семейной пары, заключающееся в помощи по хозяйству — уборке по дому и стрижке газонов. Такие результаты получились после изучения базы вакансий сервисом «Работа.ру», с ними ознакомилась «Москва 24».

Согласно его данным, за такую работу супруги могут рассчитывать на 250 тыс. рублей. Обязательные условия — опыт работы от трех лет, водительские права и рекомендательные письма. На втором месте по уровню дохода оказалась вакансия ведущего аналитика DWH с зарплатой 245 тыс. в месяц. В этой вакансии важны опыт в проектировании, а также владение технологиями анализа данных, SQL, ETL. На третьем месте — сварщик ручной дуговой сварки. Он может претендовать на зарплату 241,5 тыс. рублей., если имеет опыт работы от трех лет, диплом или удостоверение сварщика четвертого разряда.

Токарь-карусельщик в Москве может зарабатывать 220 тыс. рублей, аналогичную зарплату может получить ведущий инженер самолетов, двигателей, авиационного и радиоэлектронного оборудования. Помимо этого, высокий уровень заработной платы фиксируется в сфере медицины. Так, например, стоматолог-ортодонт может получать от 200 тыс. рублей, няня-медсестра — 150–160 тыс. рублей, куратор лечения — 180 тыс. рублей. Аналогичную оплату труда предлагают технологу в одной из пекарен города.

В конце августа в пресс-службе сервиса «Авито Работа» сообщали, что самыми высокооплачиваемыми вакансиями в Москве стали агент по недвижимости (154 349 руб.), коммерческий агент (151 908 руб.) и бригадир (141 225 руб.).

Ранее сообщалось, что в России появилась необычная вакансия, связанная с объятиями.