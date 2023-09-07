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Немецкие эксперты отметили восстановление грузооборота российских портов

Немецкий институт: объемы загрузки в портах РФ близки к показателям до санкций

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Depositphotos

В Германии отметили высокую активность в крупнейших контейнерных портах России — Санкт-Петербурге, Владивостоке и Новороссийске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Института мировой экономики в Киле.

Эксперты зафиксировали значительный рост объемов выгрузки товаров в российских портах в августе по сравнению с предыдущими месяцами. По данным института, она почти достигла досанкционного уровня. Однако конкретных данных об объемах в исследовании не приводится.

Представитель института Винсент Штамер отметил, что по движению контейнеровозов нельзя точно определить происхождение грузов. Но, по его словам, Россия, видимо, активизировала участие в мировой торговле.

Ранее депутат бундестага от Левой партии Вагенкнехт призывала отменить антироссийские санкции. По ее мнению, высокие цены на сырье, вызванные отказом от российских энергоносителей, наносят урон немецкой экономике.

В конце августа глава МИД ФРГ Анналена Бербок констатировала, что санкции пока не оказывают ожидаемого эффекта на Россию.

Ранее экономическую модель Германии обвинили в устаревании.

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