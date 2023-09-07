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Мошенники придумали новый способ выманить деньги у россиян

Baza: мошенники придумали новый способ выманивания денег у россиян

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Мошенники придумали новую легенду для выманивания денег у россиян. Теперь аферисты утверждают, что Центробанк РФ якобы проверяет наличные у населения и просят собрать для «проверяющих» внушительные суммы. Об этом пишет Telegram-канад Baza.

По информации канала, мошенники смогли таким образом обмануть жительницу Москвы.

Валентине позвонили 5 сентября. Сперва мужчина, представившийся менеджером банка, спросил, есть ли у женщины наличные деньги? Валентина сообщила, что есть. Затем ей перезвонили уже с другого номера — «сотрудник банка» сказал женщине, что Центробанк прямо сейчас проводит проверку всех наличных у населения, и поинтересовался, сколько конкретно денег у нее в доме.
Третий звонивший якобы из ЦБ убедил Валентину собрать в доме все наличные, имеющиеся в доме, и передать их на анализ — мало ли среди купюр есть поддельные.

«Женщину не смутило такое предложение, она выполнила указания мошенников, передав более 1 млн рублей неизвестному, который ждал ее в арке у дома. Только на следующий день, проверив все новости, женщина поняла, что Центральный банк ничего не проверяет, а она стала жертвой мошенников», — пишет Baza.

До этого мошенники стали регистрировать фейковые аккаунты основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и рассылать с них россиянам сообщения с просьбой о финансовой поддержке. В сообщениях якобы Пригожин пишет, что был похищен врагами, но смог сбежать в Африку, и просит 30 тыс. рублей для возвращения в Россию.

Ранее в Центробанке РФ рассказали «Газете.Ru», как владельцам банковских карт защититься от мошенников и какие четыре шага для этого нужно сделать.

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