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Госдума может обсудить введение 30% налога для богатых россиян

Депутат Арефьев призвал ввести прогрессивный подоходный налог до 30%

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Илья Питалев/РИА «Новости»

Депутат Госдумы от КПРФ Николай Арефьев предложил ввести в России прогрессивный подоходный налог для богатых граждан в размере до 30%. По его словам, это позволит дополнительно собрать в бюджет страны порядка 2,5 триллиона рублей. Об этом он рассказал интервью агентству URA.RU.

«Мы вносили закон о прогрессивном подоходном налоге. Его до сих пор не рассмотрели, а надо. Там предлагается ввести прогрессивный подоходный налог до 30% на сверхдоходы. Бюджет получил бы 2,5 триллиона рублей, и не надо было бы просить их у олигархов», — заявил Арефьев.

По его словам, в России растет как количество долларовых миллиардеров, так и их состояние. «У нас за прошлый год у нас прибавилось 22 олигарха. 14 тысяч санкций возложили на нашу страну. Кругом недостаток денег. И вдруг у нас олигархов стало на 22 человека больше. А их состояние на 12 триллионов тоже больше. А в бюджете не хватает 3,5 триллиона рублей», - отметил депутат.

В настоящее время в России действует единая ставка НДФЛ в размере 13%. С 2021 года для граждан с доходом свыше 5 млн рублей в год действует повышенная ставка в 15%, средства от которой идут на лечение детей.

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