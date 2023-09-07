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Бразилия намерена увеличить поставки кофе в Россию

Посол Бразилии Соарес заявил о увеличении поставок кофе в Россию

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Tsvangirayi Mukwazhi/AP

Посол Бразилии в Российской Федерации Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что Бразилия планирует увеличить поставки кофе в Россию, сообщает РИА Новости.

По словам посла, особенно будет увеличена поставка специальных сортов кофе. Он отметил, что кофе является одним из главных продуктов экспорта Бразилии.

Посол добавил: «Я надеюсь, что бразильского кофе будет все больше на российском рынке».

Бразилия, помимо этого, выражает заинтересованность в увеличении поставок ягод асаи в Россию, заявил посол. Он отметил, что более десяти бразильских компаний будут участвовать в международной выставке World Food, которая пройдет в Москве с 19 по 22 сентября. Бразильские экспортеры заинтересованы в поставках мяса, фруктов, а также ягод асаи в Россию, которые произрастают в регионе Амазонки.

Посол прокомментировал поставки: «В настоящее время поставки ягод асаи в Россию являются незначительными. Однако Бразилия экспортирует большое количество сельскохозяйственной продукции в Россию, и мы можем предложить и ягоды асаи. Я очень заинтересован в этом и уверен, что они будут популярны и понравятся людям».

Ягоды асаи — небольшие темно-фиолетовые ягоды, схожие по форме с виноградом или черникой. Они растут на пальмах гроздьями, главным образом в тропических лесах Амазонки. Ягоды асаи считаются богатыми витаминами, минералами и антиоксидантами.

Ранее ученые опровергли миф о кофеине.

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