США впервые передадут Украине конфискованные у бизнесменов РФ активы

США направят конфискованные у российских бизнесменов активы на нужды военных ветеранов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Киеве, передает РИА Новости.

«Впервые мы передаем Украине активы, захваченные у подсанкционных российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских военных ветеранов», — сказал Блинкен.

В пресс-релизе Госдепартамента уточняется, что речь идет о $5,4 млн.

Как отмечает агентство, такую же сумму американские власти ранее конфисковали у российского миллиардера, главы совета директоров медиакомпании «Царьград» Константина Малофеева.

Ранее суд Евросоюза снял санкции с экс-главы Ozon Александра Шульгина. Решение вступит в силу через два месяца, в течение которых Совет ЕС может подать апелляцию. Это стало первым подобным прецедентом.

Ранее в Еврокомиссии назвали сумму замороженных в Евросоюзе активов России.