На Украине будут судить топ-менеджеров «Приватбанка»

Национальное антикоррупционное агентство Украины сообщило в Telegram-канале, что в отношении шести топ-менеджеров «Приватбанка» возбудили дело за хищение более $227 млн.

«НАБУ и САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура. — «Газета.Ru») отправили на скамью подсудимых шесть человек, обвиняемых в хищении денежных средств «Приватбанка» на общую сумму более 8,4 миллиарда гривен (более $227 млн)», — сказано в сообщении.

По данным НАБУ, в декабре 2016 года экс-председатель правления банка накануне его национализации распорядился о перечислении средств с корреспондентского счета, открытого в одном из европейских банков, в качестве погашения задолженности по кредитам двум компаниям-агротрейдерам.

Отмечается, что таким образом банку были нанесены убытки на сумму около $315 млн.

Также, по информации ведомства, экс-председатель правления «Приватбанка», его заместитель и два руководителя департаментов за день до признания банка неплатежеспособным выплатили на его счет примерно $6 млн в пользу связанных с ним компаний. После этого средства были перечислены двум компаниям, а затем выведены за рубеж для легализации.

Как указали в НАБУ, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет.

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