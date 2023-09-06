«Газпром» не согласна с утверждениями Молдавии об историческом долге за газ

Компания «Газпром» выразила категорическое несогласие с утверждениями Молдавии об историческом долге за газ. Об этом говорится в сообщении холдинга в Telegram-канале.

«Газпром» категорически не согласен с утверждениями молдавской стороны и намерен и далее отстаивать свои права всеми возможными способами», — cказано в сообщении.

Так в компании прокомментировали пресс-релиз Минэнерго Молдавии, который посвящен результатам аудита исторической задолженности «Молдовагаза» перед «Газпромом» за газ, который был поставлен потребителям на правом берегу реки Днестр.

Как отметили в «Газпроме», молдавская сторона в одностороннем порядке определила аудитора и условия тендера на закупку его услуг без согласования с «Газпромом» и «Молдовагазом», поэтому выводы аудитора не могут влиять на обоснованность долга.

Президент Молдавии Майя Санду заявляла, что международная аудиторская компания не обнаружила у страны долг перед «Газпромом» в $800 млн. Она утверждает, что российская сторона хотела обмануть республику и оставить ее без газа в преддверии зимы. «Газета.Ru» разбиралась, откуда взялась такая задолженность и почему Кишинев и Москва не могут договориться, несмотря на 30-летнее сотрудничество.

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