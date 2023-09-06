В РФ спрогнозировали увеличение количества китайских товаров на замену западным

Цель Китая досрочно достичь $200 млрд товарооборота с Россией вполне реальна. Об этом сообщил «Газете.Ru» вице-президент по развитию бизнеса, руководитель направления Китай Корпорации «Синергия» Олег Ремыга. Так он прокомментировал заявления посла КНР в России Чжана Ханьхуэя о планах досрочно достичь цели по товарообороту с Москвой в $200 млрд.

Эксперт заметил, что раньше Россия имела положительное сальдо торгового баланса с КНР, но теперь ситуация изменилась. После начала СВО импорт китайских товаров стал превышать экспорт, то есть возникло отрицательное сальдо. По словам эксперта, это означает, что в России будет больше китайских товаров, которые заместят ушедшие с рынка западные аналоги.

По его словам, за полгода двусторонний товарооборот уже превысил $114 млрд, что на 40% больше аналогичного периода прошлого года. Более того, эксперт ожидает, что к 2030 году страны могут удвоить взаимодействие до $400 млрд.

Ремыга отметил, что после начала спецоперации на Украине приоритетом торговли между Россией и Китаем по-прежнему остается энергетика: РФ экспортирует полезные ископаемые, а КНР поставляет машинотехническое оборудование. При этом после санкций эта тенденция только усилилась и будет развиваться дальше.

Вторым важным направлением эксперт назвал продукцию АПК. Поставки российских продовольственных товаров в Китай активно растут и будут усиливаться, отметил Ремыга.

В начале недели эксперты заметили, что в РФ резко увеличился спрос на технику из Китая и Турции.

Ранее китайский посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй сообщил о том, что Россия и Китай могут досрочно достигнуть цель в $200 млрд товарооборота между странами.