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Назван объем реализованных ЦБ в августе юаней и золота

Минфин реализовал 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота из ФНБ в августе для бюджета

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Global Look Press

Министерство финансов РФ сообщило, что в августе 2023 года ведомство реализовало 385,2 млн юаней и 570,2 кг золота из Фонда национального благосостояния (ФНБ) для финансирования дефицита бюджета. Данные размещены на сайте ведомства.

Стоимость реализованных активов составила 8,3 млрд рублей.

С 2022 года нормативная структура ФНБ исключает возможность инвестирования в долларах и устанавливает максимальную долю юаня в актива фонда в 60%, а золота — в 40%.

До этого стало известно, что объем торгов юанем на Мосбирже за год вырос в 6,5 раза и достиг 8% ВВП РФ.

4 августа сообщилось, что Минфин в июле сократил продажу валюты и золота из ФНБ почти на 50%.

По информации Минфина, в июле из ФНБ было продано 2,1 млрд юаней и 3,15 тонны золота на общую сумму 44,4 млрд рублей. В предыдущем месяце объемы составили 3,5 млрд юаней и 5,1 тонны золота на 66,98 млрд рублей.

Ранее стало известно, как ослабление рубля отразится на состоянии экономики.

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