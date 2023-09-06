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Аналитики сообщили о росте трат россиян на досуг

«Русский стандарт»: траты россиян на кинотеатры выросли на 68% за год

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Pexels

Траты россиян на походы в кинотеатры за год возросли на 68,16%. Об этом сообщает NEWS.ru со ссылкой на исследование, проведенное аналитиками банка «Русский стандарт». Уточняется, что в 2023 году билет и перекус во время киносеанса в среднем обходятся в 861 руб. При этом год назад на это тратили 512 руб.

Также сообщается, что выросли траты россиян на посещение парков аттракционов, цирков и аквапарков. В 2023 году на однократный поход в эти заведения тратится 1244 руб. против 967 руб. годом ранее. Таким образом рост расходов составил 28,65%.

По данным аналитиков, самыми популярными видами отдыха у россиян этим летом стали танцы и спорт, на которые также наблюдается рост затрат. Средний чек за занятия танцами, фитнесом, а также за боулинг и бильярд в июне — августе 2023 года обходился в 3605 руб., что на 3,8% больше, чем в прошлом году.

Напомним, что согласно результатам исследования Почта Банка, которое поступило в редакцию «Газеты.Ru», в июне-августе 2023 года россияне вдвое чаще, чем в прошлом году, оплачивали летний отдых кредитной картой и в полтора раза чаще брали на это целевые кредиты.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, как резкий рост ключевой ставки повлияет на вклады и кредиты.

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