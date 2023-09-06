Профсоюзы назвали 11 основных нарушений трудовых прав женщин в России

В России до 35% женщин сталкиваются с нарушением трудовых прав, о нарушении работодателем закона заявило 22%, выяснили в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Об этом пишет РБК со ссылкой на доклад организации.

Женины в России «не умеют идентифицировать факты нарушения своих трудовых прав или принимают их как неизбежность и не акцентируют на них внимание», следует из документа. Чаще всего от этого страдают молодые женщины.

Всего федерация профсоюзов зафиксировала 11 основных нарушений трудовых прав россиянок. Самыми распространенными из них стали дополнительные неоплачиваемые обязанности, нарушения графика отпусков и непредоставление дней за свой счет, а также больничных. Об этом сообщили 23% и 21,4% опрошенных ФНПР россиянок. 11,1% отметили более строгие, чем у мужчин, требования к внешнему виду. Еще 11% респонденток заявили о дискриминации при приеме на работу.

На принуждение к увольнению при беременности пожаловались 10,8% опршенных, на занижение оплаты труда женщин — 9,5%. Также россянки сообщили о принуждениях к увольнению при проблемах со здоровьем, достижении предпенсионного или пенсионного возраста. В список нарушений также вошли дискриминация при назначении на руководящие должности и харассмент.

В Роструде РБК сообщили, что за прошлый год число нарушений трудовых прав женщин в стране составило 0,1%, а количество поступивших обращений не превышает 0,5% от общего числа. В Минтруде РФ не ответили на запрос издания.

ФНПР провела социологическое исследование, его участницами стали более 23 тыс. респонденток в возрасте от 26 до 60 лет.

Ранее сообщалось, что японки недосчитались сотен миллиардов долларов за работу по дому.