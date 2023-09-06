В Минпромторге отреагировали на сообщения о дефиците красок для печати книг в РФ

Дефицита красок для книгопечатания в России сейчас нет, базовую часть потребностей сферы в красках закрывают импортные поставки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство промышленности и торговли России.

«На сегодняшний день дефицита в указанных красках на российском рынке не отмечаем», — рассказали в ведомстве.

Согласно информации пресс-службы Минпромторга, поставки идут из стран Азии, проводятся в рамках параллельного импорта, а также есть и отечественное производство красок для книгопечатания.

«Потребление полиграфических красок в России составляет ориентировочно порядка 48 тысяч тонн, из которых всего около 12 тысяч тонн приходится на офсетные краски (для печати газет и книг)», — указали в министерстве.

В качестве примера российского производства приводится предприятие «Полиграфические краски», действующее на базе бывшего Торжокского завода, у предприятия имеются компетенции по изготовлению офсетных красок и мощности около 400 тонн в год.

До этого Российский книжный союз и издательства сообщали, что книги в России за прошлый год подорожали на 15-20%, ожидается, что до конца этого года цены вырастут еще на 15%.

Ранее издатели заявили о резком подорожании печати книг.