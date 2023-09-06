Стало известно, к чему приведет решение ЦБ РФ об увеличении продажи валюты

Увеличение Центробанком РФ продажи валюты почти в 10 раз направлено, в первую очередь, на снижение волатильности курса рубля, поэтому можно ждать скорее его стабилизации, чем укрепления. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал аналитик «БКС Форекс» Анатолий Трифонов, комментируя решение регулятора.

«Дополнительный объем продаж ЦБ покроет всего половину от притока ликвидности в результате погашения евробондов Минфином. ЦБ, очевидно, рассчитывает, что часть погашения будет осуществлена в пользу нерезидентов из недружественных стран и де-факто заморожена», — объяснил эксперт.

Вряд ли ЦБ ожидает, что держатели бондов захотят конвертировать всю сумму выплат в валюту, добавил аналитик. Все-таки набор доступных инвестиционных опций в зарубежной валюте значительно сократился.

«Несомненно, увеличение продаж способствует укреплению рубля при прочих равных, но важно понимать, что совокупный запланированный объем продаж от ЦБ во втором полугодии – 288 млрд рублей – остается без изменений», — сказал Трифонов.

ЦБ просто проявляет гибкость в рамках уже принятого подхода для более эффективного сглаживания курсовых колебаний, подытожил аналитик.

Центробанк РФ продаст иностранную валюту общим объемом 150 млрд рублей в период с 14 по 22 сентября, сообщил в среду регулятор. Таким образом, ежедневный объем продаж за это время составит 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд рублей, увеличившись почти в 10 раз. Регулятор объяснил свое решение погашением валютного выпуска еврооблигаций РФ, которое должно пройти 16 сентября. Выплаты держателям бумаг будут проводиться в рублях. Поэтому часть держателей еврооблигаций после их погашения может предъявить дополнительный спрос на валюту.

По данным Мосбиржи на 13:24 мск, доллар торгуется на уровне 97,9725 рублей, евро — 105,1425 рублей.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, о чем свидетельствует текущий курс рубля.