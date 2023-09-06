Стало известно, как рынок недвижимости реагирует на начало учебного года

Сильнее всего перед началом учебного года цены на жилье выросли в Басманном районе Москвы, где расположена основная часть корпусов «Высшей школы экономики» (НИУ ВШЭ), Московского государственного технического университета им. Н.Э. Баумана, а также Финансового университета, Московского государственного юридического университета и Московского авиационного института. В августе средняя стоимость аренды квартир там повысилась на 21% по сравнению с июлем и достигла 69 тыс. рублей. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда», которое поступило в редакцию «Газеты.Ru».

Рядом с Московским государственным институтом международных отношений в районе Проспекта Вернадского средняя цена аренды за тот же период увеличилась на 11%, до 50 тыс. рублей. Вблизи главного кампуса Московского государственного университета в Раменках цены выросли на 8% и составили 65 тыс. рублей.

Якиманка, где расположены корпуса Университета науки и и технологий МИСИС, а также НИУ ВШЭ, — один из самых дорогих районов для студентов. Средняя стоимость однушек и студий там увеличилась на 7% и достигла 80 тыс. рублей.

«Замоскворечье, где находятся кампусы РЭУ Плеханова, Московский физико-технический институт и НИУ ВШЭ, — один из немногих районов, где стоимость студий и однокомнатных квартир не изменилась перед сентябрем. А в Тропарево-Никулино, где обучается большая часть студентов Российской академии народного хозяйства и Российского технологического университета, одни из самых дешевых квартир. Цена аренды там даже снизилась перед сентябрем на 6%», — рассказали в пресс-службе сервиса.

Cредняя стоимость аренды квартир в Замоскворечье сохранилась на уровне июльских 70 тыс. рублей, а в Тропарево-Никулино составила 47 тыс. рублей.

Исследование было проведено в конце августа 2023 года. Аналитики сервиса проанализировали динамику предложений и стоимости аренды студий и однокомнатных квартир в районах Москвы, в которых сосредоточены кампусы ведущих вузов города и страны.

Ранее в России зафиксировали дефицит жилья на рынке аренды.