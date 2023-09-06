Маск позаимствовал деньги на покупку Twitter

Владелец Twitter Илон Маск одолжил $1 млрд у своей компании SpaceX примерно в то же время, когда покупал соцсеть. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным документам, которые получило издание, SpaceX одобрила займ, который был обеспечен частью акций SpaceX, принадлежавших Маску, в октябре 2022 года.

WSJ подчеркивает, что Маск вернул компании деньги с процентами в рамках специального соглашения уже в ноябре 2022 года.

Согласно газете, ликвидность капитала Маска неизвестна, так как большая его часть связана с акциями компаний Tesla, SpaceX и других стартапов.

До этого Маск заявил, что платформа Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) занимается манипуляцией общественного мнения.

Также миллиардер упомянул пост, где была ссылка на расследование Sky News Australia об использовании Facebook услуг предвзятых организаций для проверки контента на достоверность на своей платформе.

До этого Маск обвинил Марка Цукерберга в трусости. В июне текущего года Маск написал о желании подраться с генеральным директором корпорации Meta (признана в России экстремистской и запрещена) в одном из своих постов. При этом Цукерберг ответил, что принимает вызов.

Ранее американский журналист заявил, что Илон Маск периодически переходит в «режим демона».