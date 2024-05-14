Средства ПВО уничтожили украинский беспилотник в Белгородской области

Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, все случилось в 8:00 мск. Там пояснили, что российские военные пресекли попытку Украины совершить террористическую атаку c помощью БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ.

До этого в Минобороны рассказывали, что за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов. По данным ведомства, средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили снаряды реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что во время обстрела ВСУ женщина получила осколочное ранение. Он уточнил, что у пострадавшей осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой помощи доставляет россиянку в областную клиническую больницу.

Ранее Украина заявила, что разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.