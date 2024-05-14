Лидер британской политической партии «Наследие» Дэвид Куртен заявил, что страны Запада должны пересмотреть свое отношение к России и перестать считать ее врагом, чтобы избежать третьей мировой войны. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х (ранее Twitter).

«Россия нам не враг. Лидеры коллективного Запада должны отказаться от безумной эскалации конфликта на Украине, которая может привести к третьей мировой войне», — написал Куртен.

До этого британский политик, бывший лидер Партии независимости Соединенного Королевства Найджел Фарадж заявил, что действующий глава МИД Дэвид Кэмерон дразнит Россию своими заявлениями, что показала реакция Москвы. Он напомнил слова Кэмерона о том, что «он был бы очень рад, если бы ракеты британского производства передали Украине и использовали для поражения объектов на российской территории».

«Я думал, что для нас цель этой войны заключается в том, чтобы оказывать Украине помощь в обороне, а не в наступлении. Он [Кэмерон] ткнул русского медведя палкой», — заявил Фарадж.

Ранее в Британии возмутились словами Кэмерона о праве ВСУ бить по территории России.