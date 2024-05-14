Силы РФ создадут вокруг Харькова окно для выхода ВСУ

Российские войска намерены создать окно для выхода Вооруженных сил Украины (ВСУ) из Харькова. Об этом в эфире программы «Соловьев Live» сообщил военный эксперт из Луганской народной республики полковник Виталий Киселев.

По его словам, будет развернуто три плацдарма вокруг Харькова с большим окном в сторону Песочина, Лубновки.

«Противник <...> или те, которые очень сильно переживают, что мы Харьков заберем, будут передвигаться по этой свободной дороге», — рассказал Киселев.

При этом эксперт заметил, что вся военная техника ВСУ, которая будет передвигаться по этой дороге, подвергнется уничтожению.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической. По его словам, украинское командование для укрепления обороны пытается направить в Харьковскую область и близлежащие регионы подразделения с других участков фронта, но для решения этой задачи не хватает личного состава.

Ранее Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ на фоне успехов российской армии в регионе.