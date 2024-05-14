Главный тренер «Колорадо» об отстранении Ничушкина: нам нужно перевернуть страницу

Главный тренер «Колорадо Эвеланш» Джаред Беднар отреагировал на отстранение игрока команды Валерия Ничушкина, назвав это плохой новостью, передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Конечно, это плохо для нашей команды. Однако, нам нужно перевернуть страницу. В раздевалке все еще есть более 20 парней, которые заботятся о победе. Ничушкин отличный игрок», — сказал Беднар.

Ничушкина перевели на третий этап программы помощи игрокам Ассоциации игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛПА).

Игрок будет отстранен минимум на шесть месяцев без сохранения заработной платы. После этого он сможет подать заявление о восстановлении на работе.

15 января 2024 года стало известно о том, что 28-летний нападающий пропустит неопределенное количество времени из-за личных проблем неизвестного характера. В конце февраля Ничушкин вышел из программы помощи игрокам НХЛ. Вместе с «Колорадо» Ничушкин стал победителем Кубка Стэнли в сезоне-2021/22, в финальной серии «Эвеланш» одолели «Тампу-Бэй Лайтнинг».

Ранее тренер клуба НХЛ назвал потерей отстраненного Ничушкина.