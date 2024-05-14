Помощник прокурора помог задержать наркодилера с автоматом в Петербурге

Помощник прокурора из Норильска помог задержать наркодилера с автоматом в Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал Kras Mash.

По информации Telegram-канала, инцидент произошел на улице Рубинштейна. Приехавшие в Петербург во время отпуска помощник прокурора из Норильска и его супруга заметили человека с автоматом, который высунулся в окно. Неизвестный в капюшоне начал целиться в людей — пара спряталась за углом и позвонила в полицию.

Помощник прокурора рассказал, что заметившие вооруженного человека прохожие начали кричать и впадать в панику. Сообщается, что наряд полиции прибыл на место примерно спустя полторы минуты после вызова.

Сотрудники правоохранительных органов задержали неизвестного с оружием, им оказался 23-летний молодой человек. Отмечается, что найденный у него автомат был охолощенным, а по месту жительства подозреваемого обнаружили склад наркотиков.

Объяснить свое поведение задержанный не смог. Прочие детали и обстоятельства произошедшего не уточняются.

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