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В Рособрнадзоре рассказали о возможности пересдачи ЕГЭ

Глава Рособрнадзора сообщил, что пересдать ЕГЭ можно будет и в следующих годах

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Выпускники школ смогут пересдать один ЕГЭ по одному из предметов в следующих учебных годах. Об этом сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Это уже поручение президента, это право появилось, и в юриспруденции не принимают законы, которые ущемляют», — сказал Музаев.

Согласно приказу Минпросвещения и Рособрнадзора, дополнительные даты проведения ЕГЭ для пересдачи назначены на 4 и 5 июля. Основной период единого экзамена в этом году пройдет с 23 мая по 5 июля.

23 мая пройдут экзамены по географии, химии, литературе. 28 мая — по русскому языку, 31 мая — по математике базового и профильного уровней. 4 июня — экзамены по обществознанию и физике.

7 и 8 июня — ЕГЭ по информатике и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамен по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам пройдут 11 июня.

11 июня также состоится экзамен по истории.

До этого в Совфеде объяснили, как в этом году выпускникам пересдать ЕГЭ.

Ранее родителям объяснили, почему не надо «накручивать» детей перед ЕГЭ.

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