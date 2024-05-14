Украинский футболист: Донецк страдал восемь лет

Футболист с Украины Артур Мурза, выступающий в России за «Муром», рассказал, что не удивился началу СВО, передает Sport24.

«Я родом из-под Донецка. Когда начались события 2014-го, я жил рядом с линией фронта. Я видел, как Донецк страдает. Он страдал целых восемь лет. Когда в феврале 22-го года началась СВО, я не удивился. Знал, все идет именно к этому», — сказал Мурза.

Футболист родился под Мариуполем. Он воспитанник «Шахтера», киевского «Арсенала» и «Мариуполя». До 2022 года он выступал за украинские команды, после этого имел опыт выступлений в Латвии, Казахстане и Австрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям после начала СВО. С тех пор национальная команда и клубы проводят только товарищеские игры.

Ранее Мурза рассказал о получении паспорта России.