ВМС Великобритании получат 6 новых многоцелевых кораблей

Министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил о начале разработки для морской пехоты страны до шести новых многоцелевых кораблей поддержки (MRSS). Его слова приводит The Telegraph.

По его словам, новые корабли будут оснащены лазерным оружием, системами запуска беспилотных летательных аппаратов. Морские судна будут использовать для стремительной переправы спецназа морской пехоты с моря на берег по всему миру.

Министр добавил, что инвестиции в судостроение делаются для того, чтобы построить будущий королевский военно-морской флот, необходимый для сдерживания противников Великобритании, «а затем победы над ними, если не удастся сдержать».

В начале мая Шаппс заявлял, что Великобритания собирается присоединиться к новой европейской системе противовоздушной обороны (ПВО) «Небесный щит» против России. По его словам, проект нужен, чтобы «сбивать ракеты и беспилотники со стороны таких противников, как Россия».

Ранее Британия анонсировала поставку Украине еще 10 тысяч беспилотников.