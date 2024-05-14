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Мэр сообщил о пострадавшем при обстреле Белгорода

Мэр Белгорода Демидов: женщина получила ранение в результате обстрела ВСУ

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Пожилая женщина получила осколочное ранение в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр Белгорода Валентин Демидов.

«Пострадала пожилая женщина. Ее госпитализировали с осколочным ранением, врачи оказывают помощь», — написал он.

Демидов также сообщил, что в результате атаки повреждения получили 21 квартира девяти многоквартирных домов, посечены кровли в трех частных жилых домах.

«Пострадала школа — выбиты окна и посечен фасад. На этот момент есть данные по шести пострадавшим автомобилям», — добавил мэр.

Утром губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сработала над территорией Белгорода и Белгородского района, сбив несколько воздушных целей, приближавшихся к городу.

14 мая корреспондент ТАСС сообщил, что в Белгороде были слышны множество взрывов после запуска сирены о ракетной опасности.

Ранее «Газета.Ru» перечислила пять правил выживания в Белгороде.

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Обстрелы Белгородской области
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