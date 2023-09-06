В Еврокомиссии считают полный отказ от газа из России «почти невыполнимой миссией»

Заместитель председателя Европейской комиссии (ЕК) Марош Шефчович считает, что полное отсутствие российского газа в поставках является «почти невозможной задачей».

«В прошлом году мы сократили импорт газа из России с 150 миллиардов кубических метров до менее 80 миллиардов кубических метров. В этом году, вероятно, объем составит всего 40 миллиардов кубических метров, включая сжиженный природный газ», — заявил Шефчович в интервью немецкой газете Handelsblatt. «Так что я бы сказал, что полностью отказаться от российского газа — это пока практически невозможно», — добавил он.

Одновременно заместитель председателя ЕК подчеркнул, что если Европейский союз будет продолжать инвестировать в инфраструктуру и развивать новые партнерские отношения, в ближайшие месяцы он сможет дальше сократить импорт российского сжиженного природного газа. «В случае с газом, закупаемым через общую платформу ЕС, мы уже следим за тем, чтобы он не поступал из России», — отметил Шефчович. По его словам, каждый стратегически важный ресурс должен поступать, как минимум, от трех поставщиков.

На этом фоне Турция резко увеличила закупки российского угля. За восемь месяцев этого года поставки выросли на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 14,6 млн тонн. В результате на Россию приходится около 70% всего импорта угля в Турцию. Турецкие электростанции активно замещают колумбийский уголь поставками из России, которые обходятся дешевле даже с учетом логистики. Кроме того, уголь частично вытесняет более дорогой газ, в том числе российский.

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