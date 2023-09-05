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Эксперты назвали лучших российских поставщиков IT-продуктов

Аналитики опубликовали топ-10 российских поставщиков IT-продуктов и услуг

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Компания BI.Zоne, которая является партнером Сбера, вошла в топ-10 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики российских продуктов и связанных с ними услуг 2022», сообщается на сайте издания.

Составляя рейтинг, эксперты CNews, специализирующееся на корпоративных информационных технологиях в России и странах СНГ, отметили, что выручка компании BI.Zоne в 2022 году выросла на 64,2% по сравнению с 2021 годом — с 10,5 млрд руб. до 17,2 млрд руб.

Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.

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