Эксперты назвали лучших российских поставщиков IT-продуктов

Компания BI.Zоne, которая является партнером Сбера, вошла в топ-10 рейтинга CNews «Крупнейшие поставщики российских продуктов и связанных с ними услуг 2022», сообщается на сайте издания.

Составляя рейтинг, эксперты CNews, специализирующееся на корпоративных информационных технологиях в России и странах СНГ, отметили, что выручка компании BI.Zоne в 2022 году выросла на 64,2% по сравнению с 2021 годом — с 10,5 млрд руб. до 17,2 млрд руб.

Аналитики издания ежегодно оценивают выручку и штатную численность российских поставщиков ИТ-услуг, программного и аппаратного обеспечения, чтобы отразить состояние рынка и выделить наиболее перспективные направления.